«Он фантастический актер»: Эмбер Херд дала интервью после проигрыша Джонни Деппу в суде

Актриса призналась, что не обижена на присяжных, вставших на сторону ее бывшего мужа.

13 июня актриса Эмбер Херд, которая проиграла суд о клевете на бывшего мужа Джонни Деппа, пришла на американское утреннее шоу Today и впервые дала большое интервью о результатах громкого процесса.

36-летняя актриса заявила, что основную роль в ее проигрыше сыграла развернутая в социальных сетях кампания, призванная выставить ее лгуньей, оклеветавшей бывшего мужа.

«Даже те, кто уверен, что я заслуживаю всей этой ненависти и сарказма, даже если вы думаете, что я лгу, вы все равно не можете сказать мне — посмотрите мне в глаза и скажите — что вы думаете, будто в социальных сетях было справедливое представление обо мне. Вы не можете сказать мне, что вы думаете, будто это было справедливо», — заявила Эмбер.

Социальные сети, особенно TikTok, действительно показали, что народ больше переживал за Джонни Деппа, чем за его бывшую жену, якобы пострадавшую от домашнего насилия. По состоянию на 3 июня хэштег #justiceforjohnnydepp («справедливость для Джон Деппа») набрал почти 20 миллиардов просмотров на TikTok, а такой же, но с именем Эмбер Херд, — лишь около 80 миллионов. А хэштег #amberheardisguilty («Эмбер Херд виновна»), в то время насчитывал около 900 миллионов просмотров. Такое мощное информационное поле не могло не повлиять на присяжных, считают актриса и ее адвокаты.

Проигравшая добавила, что она не в обиде на присяжных, вставших на сторону ее обвинителя.

«Я все понимаю, — сказала Эмбер. — Он любимый публикой персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он фантастический актер».

Напомним, что Херд должна выплатить Деппу около 10 миллионов долларов, но у нее нет таких денег, поэтому актриса собирается обжаловать решение суда.

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