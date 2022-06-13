«Макс, как ты ошибся?»: к Галкину с болью и сочувствием обратился Фридлянд

Продюсер заметил, что всегда хорошо относился и к комику, и к его жене.

Максим Галкин в День России разместил в своем микроблоге неоднозначное поздравление в адрес соотечественников. Юморист заявил, что его страна – это две России.

Первая связана с его теплыми воспоминаниями, а вторая – где все плохо, на его взгляд. Поклонники артиста негодовали, многим было непонятно, как можно ругать свою родину в тот момент, когда ей сейчас так непросто.

Продюсер Евгений Фридлянд не скрыл, что был удивлен, увидев пост Максима Галкина. Он вспомнил, как его жена Алла Пугачева помогла ему когда-то, как добр и воспитан сам комик. Нынешнее его поведение он считает большим заблуждением.

«Как же так, совсем не уловить и не понять момент. Даже не момент, а новую реальность. Макс, как так ты ошибся? Не прочувствовал исторический перелом, не прочувствовал Россию… Ты где-то в прошлом остался. В нарядном, сладком, сытном, но прошлом…» — написал Фридлянд в соцсетях.

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