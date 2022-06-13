Аллы не хватает: Юдашкин в стеганой куртке и мокасинах устроил с женой посиделки в саду

Модельер проводит выходные на природе у своего особняка.

Валентин Юдашкин является известным модельером. Он создает наряды, которые носят многие именитые персоны. А его главной музой уже много лет является жена Марина.

Она также делает все, чтобы маэстро было комфортно. Дома у него всегда есть домашняя еда. А также избранница выходит с ним в свет и одна из первых примеряет наряды из его новых коллекций.

В последнее время чета Юдашкиных часто отправлялась в гости к друзьям или посещала праздники. Марина предпочитала носить лаконичные наряды.

А вот на этот раз она предпочла облачиться в черные брюки и сливочный жакет. Наряд дополнили бархатные мокасины. Валентин облачился в спортивный костюм и стеганую куртку. Его образ также дополнили мокасины.

Они устроили посиделки в своем саду, который находится на территории у особняка модельера. Юдашкин не стал прятать свою седину. А вот его жена похвасталась столом со множеством блюд. Обычно в гостях у них бывала Алла Пугачева, но в этом году певица с детьми и мужем проводит время в Израиле.

Поклонники восхитились гармоничной парой. «Валечка! Любим вас!», «Рады вас видеть», «Валечке здоровья, а Мариночка умничка, прекрасная жена, великолепная женщина!», «Прекрасно выглядите», «Как у вас хорошо», «Без Аллы уже посиделки в саду не те», — прокомментировали пост подписчики.

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