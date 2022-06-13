«Счастливы вместе!»: Собчак показала кадры 15-летней давности в обнимку с молоденьким Тимати

Пару лет назад между Тимати и Ксенией Собчак словно черная кошка пробежала. Звезды устроили публичную ругань после того, как рэпер выпустил трек, в котором, по мнению светской львицы, заговорил о былом с ней.

«И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть ролик, как я пилю доску», — читал рэпер.

Светская львица решила, что Тимати вспомнил их старый клип, где, якобы, использовано их домашнее видео. И ответила на это в соцсетях, дескать, всем было понятно, что это постановка. А Тимати в ответ проехался по поводу ума журналистки. И понеслось…

Напомним, в 2007-м селебрити частенько появлялись на одних тусовках, раздавали интервью, не отрицая отношений. Однако вскоре они просто перестали светиться на пару, и тема сама собой исчезла.

Сейчас Ксения Собчак решила вдруг вспомнить былое и выставила в свой телеграм обложку журнала, где она с Тимати 15 лет назад изображает отношения.

«Счастливы вместе!» — написано на лицевой стороне издания.

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