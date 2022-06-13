«Это даже не Максаковой история»: Кушанашвили высказался после отставки Поклонской

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» оценил отставку Натальи Поклонской с должности заместителя главы Россотрудничества.

«Это не просто драма, это драма в квадрате, драма в кубе. Это даже не Марии Максаковой история, это эпический крах. На Украине после Крыма записали в предатели, здесь обцеловали, обслюнявили, превознесли, а теперь унизили, как унижают обыкновенно тренеров московского «Спартака». Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, он восторгов по поводу Натальи Поклонской никогда не испытывал. Поэтому был удивлен, когда она заговорила «по-человечески о человечности». Тогда он понял, что ей капут и амба. При этом телеведущий подчеркнул, что ему не хочется злорадствовать.

Напомним, что Наталья Поклонская позволила себе ряд неоднозначных высказываний о событиях на Украине. Некоторые посчитали, что ее отставка связана именно с этим. Сама она уверяет, что переходит работать на другую должность.

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