Копии отца! Жена Диброва показала подросших сыновей ведущего на прогулке

Фотомодель Полина Диброва родила знаменитому ведущему Дмитрию Диброву троих сыновей: Александра – в 2010-м, Федора – в 2013-м, Илью – в 2015-м.

Сейчас, по словам Полины, парни подросли и стали модничать.

«Пришло время им дать абсолютную свободу в выборе одежды и обуви», — поведала в своем телеграме Диброва.

Она показала модных сыновей во время прогулки. Публика была поражена, насколько средний и младший наследники стали похожи на своего отца. А вот старший Александр – копия мамы.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.