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Копии отца! Жена Диброва показала подросших сыновей ведущего на прогулке

Полина Диброва рассказала, какими модниками они стали.

Копии отца! Жена Диброва показала подросших сыновей ведущего на прогулке
Дмитрий Дибров с женой. Фото: Global Look Press

Фотомодель Полина Диброва родила знаменитому ведущему Дмитрию Диброву троих сыновей: Александра – в 2010-м, Федора – в 2013-м, Илью – в 2015-м.

Сейчас, по словам Полины, парни подросли и стали модничать.

«Пришло время им дать абсолютную свободу в выборе одежды и обуви», — поведала в своем телеграме Диброва.

Средний и младший сыновья Дмитрия Диброва. Фото: t.me/dibrovapolina

Она показала модных сыновей во время прогулки. Публика была поражена, насколько средний и младший наследники стали похожи на своего отца. А вот старший Александр – копия мамы.

Старший сын Дмитрия Диброва. Фото: t.me/dibrovapolina

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