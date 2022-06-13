Леди в розовом: Агата Муцениеце щегольнула в твидовой мини-юбке — хите сезона

Актриса предстала в самом актуальном наряде. Она впервые за долгое время показала стройные ноги.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже длительное время снимается в кино и может похвастаться ролями в картинах «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод».

Также почти 10 лет артистка прожила с Павлом Прилучным и подарила ему двоих детей: Мию и Тимофея. И после развода она стала еще более востребованной. Звезда похудела и сменила имидж.

В последнее время Агата часто участвует в фотосессиях. Она не скрывает, что специально прячет свои колени, так как считает их некрасивыми.

Актриса часто щеголяет в брючных костюмах или струящихся платьях. На этот раз она облачилась в твидовый костюм с мини-юбкой. Наряд в розовом цвете позволил ей подчеркнуть стройные ноги. Лук дополнили крупные сережки-кольца.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие отметили, что она выглядит еще свежее. Другие посчитали, что актриса дразнит Прилучного, который уехал на море с новой пассией и детьми.

«Как круто выглядит», «Агата, ты просто дива», «Срочно на обложку», «Такая хорошенькая», «Ох, а вам идет розовый цвет», «Ну шикарная барышня», «А ножки то какие красивые», «И где вы прятали эту красоту», «Ой, ну ты просто неземная красотка», «Агата, почаще носите такие костюмы», — прокомментировали пост подписчики. К слову, твидовые жакеты и юбки стали хитом сезона.

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