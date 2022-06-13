«Он был с манией звездной болезни»: Панин рассказал о метаморфозах, произошедших с Безруковым

По словам актера, сейчас у худрука добавились нотки про патриотизм.

Актер Алексей Панин в интервью украинским СМИ рассказал о метаморфозах, приключившихся с худруком Московского губернского театра Сергеем Безруковым.

«Артисты вроде все с мозгом. Люди образованные. Ну не физики и химики, конечно. Почему так себя ведут – не знаю. С Безруковым мы знакомы, но мы не друзья. На дне рождения выступал у него. Он раньше был с манией звездной болезни. «Я — гениальный, я – Безруков». А сейчас добавилось вот это про патриотизм. Встанем, ляжем. Я не знаю, что с ним случилось». Алексей Панин

Как отметил Панин, есть такие личности, как Шевчук, Гребенщиков, Ахеджакова. «А все остальные дебилы что ли? Нет. Просто им так выгодно значит», — заявил Алексей Панин.

Напомним, что Алексей Панин не раз негативно высказывался о россиянах. Несколько лет назад он уехал в Испанию. В Россию он возвращаться не намерен.

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