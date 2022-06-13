«Я благодарна президенту за поддержку и доверие!»: Наталья Поклонская высказалась после отставки

По словам бывшего прокурора Крыма, она переходит на новую работу.

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская в «Телеграм» разместила указ о своем освобождении с должности заместителя главы Россотрудничества.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!». Наталья Поклонская

Заметим, что Наталья Поклонская не стала сообщать каких-то подробностей своей отставки с высокой должности. Также пока не ясно, куда она перейдет работать.

больше по теме Наталья Поклонская освобождена с должности заместителя главы Россотрудничества Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, что Наталья Поклонская позволила себе ряд неоднозначных высказываний о событиях на Украине. Некоторые посчитали, что ее отставка связана именно с этим.

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