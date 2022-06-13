Шубская в шелковых брюках Tom Ford и куртке из денима предстала на отдыхе с Овечкиным и сыновьями

Жена знаменитого хоккеиста восхитила публику своей стройностью. Она проводит отпуск с семьей на море.

Анастасия Шубская является младшей дочкой актрисы Веры Глаголевой. Она не скрывает, что близка с семьей. Поэтому каждый год приезжает в Москву к родными.

Она счастлива в браке с Александром Овечкиным и подарила ему двоих детей: Сергею три года, а Илье только исполнилось два. Влюбленные всегда стараются радовать наследников и устраивают пышные праздники.

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А вот на днях Овечкин увез семью на море. Пара проводит время с родными. Примечательно, что хоккеист играет с наследниками и с радостью с ними гуляет.

Его супруга восхитила поклонников своей стройностью. На новых фото она позировала в в шелковых брюках Tom Ford и куртке из денима. Лук дополнили белые кроссовки. Анастасия отказалась от макияжа. Она подчеркнула свою фигуру.

А сыновья были одеты в одном стиле. Овечкин не отходил от возлюбленной. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что у Шубской идеальная фигура.

«Красивая какая», «Это ноги», «Восхитительная! Просто невероятная красавица, лучик света в ленте», «Какая красавица! Изящная, как статуэтка», «Просто идеальная семья», «Мама красавица и сыновья богатыри», «Как вы круто выглядите», «Сколько в вас женственности», «Мама двоих детей и с такой фигуркой», — прокомментировали пост подписчики.

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