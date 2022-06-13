После двух родов: Нюша показала, как выглядит ее тело в бикини без пуш-ап и фотошопа

Звезда не скрывает свое тело от поклонников.

Певица Нюша родила второго малыша в декабре прошлого года, подарив своему мужу Игорю Сивову сына. Напомним, звездная семья на тот момент уже воспитывала дочь Симбу.

Сейчас Нюша с мужем, детьми и мамой певицы проживает в Дубае. Певица объяснила, что ее супруг ведет бизнес за границей и это для него жизненно необходимо.

Тем не менее, бытие артистки и ее семьи в Дубае больше напоминает отпуск, чем обычную трудовую жизнь за границей. Звезда много времени проводит с детьми на пляже и у бассейна.

Нюша не стала следовать тренду селебрити и приукрашивать свое тело, показывая фотографии в Сети. В личном блоге знаменитость без стеснения предстала в купальнике с бюстгальтером без пуш-ап с высокими трусиками, позабыв про фотошоп.

Фолловеры восхитились ее женственной красотой, вполне естественной после двух родов.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.