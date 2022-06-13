«Кто с ним общается больше трех минут — потом спрашивает: «А что с ним?»: Панин – о Дюжеве

Как отметил актер, они нормально разговаривали с коллегой два раза в жизни.

Актер Алексей Панин в интервью украинским СМИ заявил, что общался с актером Дмитрием Дюжевым всего два раза в жизни.

«Один раз виделись на День Победы в Волгограде. Он ведущим был с Катей Гусевой, а я приехал как гость. Я пил, а Дима курил. Я в этом плохо разбираюсь. Я же алкоголик. Мне проще стакан выпить. Что курят – я не очень». Алексей Панин

По словам Панина, с Дюжевым они отдыхали в тот день в номере. «Он был нормальным Димой Дюжевым. Без всяких образов, но люди, которые общаются с Дюжевым больше трех минут потом меня спрашивают: «Леша, а что с ним? Он что-то употребляет». Это образ. Он так играет просто. Присел на эту педаль. Дима так общается. Я видел его обкуренного в трусах в номере. А второй раз видел его с Танькой Арнтгольц на спектакле в антракте. Мы накатили вместе. Таньке Арнтгольц налили. А потом у него началась вот это «михалковщина», «безруковщина» переть». Он просто не видит берегов», — заявил Алексей Панин.

Напомним, что Алексей Панин не раз негативно высказывался о россиянах. Несколько лет назад он уехал в Испанию. В Россию он возвращаться не намерен.

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