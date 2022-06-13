«Она, конечно, удивительный человек»: Панин раскрыл детали разговора с Ахеджаковой об Украине

По словам актера, коллега была очень рада его слышать.

Актер Алексей Панин в интервью украинским СМИ заявил, что общался с актрисой Лией Ахеджаковой, которая его всячески в текущей ситуации поддерживает.

«Я разговаривал с Ахеджаковой. Она, конечно, удивительный человек. Мы с ней редко общались. Виделись пару раз». Алексей Панин

Как отметил Панин, Ахеджакова очень тепло с ним поговорила. «И она мне говорит: «Леша, я не молчу. Вы не переживайте. Не только вам больно». Она сказала, что была рада меня слышать. Она была очень трогательна», — заметил Алексей Панин.

Напомним, что Алексей Панин не раз негативно высказывался о россиянах. Несколько лет назад он уехал в Испанию. В Россию он возвращаться не намерен.

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