«Если бы моя мама в таком вышла на сцену…»: Риту Дакоту шокировал наряд Кристины Агилеры

Американская певица выступила на концерте с игрушкой для взрослых между ног.

Вслед за актрисой Анной Хилькевич певица Рита Дакота тоже решила обсудить со своими подписчиками эпатажный наряд Кристины Агилеры.

Напомним, 11 июня американская поп-звезда выступила на ЛГБТ-концерте в Лос-Анджелесе, выйдя на сцену со страпоном между ног, украшенным стразами.

Дакота отметила, что она максимально толерантна и не осуждает сексуальные предпочтения людей. Но, увидев фаллос у своей любимой певицы детства, 32-летняя российская артистка пришла в смятение.

«Такой костюм на иконе музыки, на величайшей певице эпохи, повлиявшей на всю поп-индустрию в целом и на меня в частности, почему-то, очень шокировал меня. Не отдельно, а именно в сочетании с Кристиной», — пишет Рита в Telegram. «То есть, в контексте мероприятия он, вероятно, более чем уместен. Или уместен в каком-нибудь ночном клубе или в стрипухе. Или на сцене драг-шоу. Но, блин, на Агилере увидеть такой костюм и представить, что она поет Hurt в нем — прям ножом по сердцу». «Для меня она, как мамка музыки. Если бы моя мама в таком вышла на сцену — я бы тоже почувствовала смятение. Вот. Именно смятение. Идеальное слово».

Дакота заключила, что так и не пришла к окончательному выводу по поводу данной ситуации. С одной стороны, ей кажется, что Кристина Агилера явно перегнула палку, а на другой чаше весов качаются свобода самовыражения, толерантность и принятие людей.

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