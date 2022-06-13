«Одни — мерзавцы, другие — подлецы, третьи — преступники, четвертые — идиоты»: Панин оскорбил россиян

По словам актера, он «наглухо» засел в Испании.

Актер Алексей Панин в интервью украинским СМИ негативно высказался о россиянах.

«Одни — мерзавцы, другие — подлецы, третьи — преступники, четвертые – идиоты. Естественно, есть люди неравнодушные, и те, которые против, и те, которые сопереживают. И люди, которые что-то говорят, но их ничтожно мало». Алексей Панин

Как отметил Алексей Панин, он «наглухо» засел в Испании. «Знаю, что депутаты высказались, что я наговорил на статью, но пока из каких-то официальных источников мне ничего не приходило. Я не в списке иноагентов. Так в прессе мусолят. Какую-то статью мне приляпывают. В Россию я въехать могу, но вот выехать – не знаю», — заявил Алексей Панин.

Напомним, что Алексей Панин не раз негативно высказывался о россиянах. Несколько лет назад он уехал в Испанию. В Россию он возвращаться не намерен.

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