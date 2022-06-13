«Вектор развития мне не очень близок»: Павел Табаков объяснил, почему покинул «Табакерку»

По словам наследника Олега Табакова, решение об уходе он принял самостоятельно.

Актер Павел Табаков объяснил, почему ушел из легендарной «Табакерки», которую когда-то создавал его отец знаменитый режиссер Олег Табаков.

«Я ушел сам. Люблю «Табакерку», но вектор его развития сегодня мне не очень близок. Мама Марина Вячеславовна же по-прежнему в «Табакерке», она артистка труппы. А я служу в МХТ имени Чехова». Павел Табаков

Также Павел Табаков заявил, что перезванивается со своим братом по отцовской линии Антоном. Дочери родственника ходят в Москве в русскую школу. Они вернулись из Франции, где жили какое-то время. Антон регулярно зовет брата на дачу, а тот приглашает его на свои премьеры.

Антон часто беседует с Павлом и «просвещает его как со всеми жить дружно». Сам Павел отмечает, что советам брата следовать всегда ему не удается, сообщает «АиФ».

Напомним, что Антон Табаков появился на свет в первом браке своего отца. Его мамой является актриса Людмила Крылова. Сам Антон трудится ресторатором.

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