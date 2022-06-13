Продюсер пояснил, почему сильная вокалистка София Ротару пела под фонограмму

Сергей Лавров рассказал, что фонограмма используется не только тогда, когда нужно прикрыть неумение звезды попадать в ноты.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал о том, что фонограмма на концертах звезд – это не всегда неуважение к зрителю или неумении петь. Иногда артисты поют «под фанеру» даже против своей воли.

По словам эксперта, бывает такое, что на площадке просто нет возможностей для чистого живого исполнения. А когда речь идет о шоу с множеством звезд, и у каждого свои нюансы с музыкой, то оборудование очень трудно подстроить под всех сразу — гораздо легче и надежнее использовать фонограмму.

Еще этот прием применяется, когда артисту важнее показать танцевальное шоу, нежели вокальные данные. Петь и одновременно активно двигаться на сцене – это тяжелый труд, к которому приспособлены далеко не все звезды. Сергей Лазарев, например, рискует, сочетая живой вокал и хореографию, но многим другим артистам приходится выбирать что-то одно.

Однако, даже при всех упомянутых обстоятельствах, в современном шоу-бизнесе редко используют полную фонограмму, уверяет продюсер. Зачастую ее смешивают с живым звуком – чтобы запись поддерживала певца на сложных участках песни.

«Или идет дабл — когда звезда поет сверху записанного голоса. Такое использовала София Ротару. Часто говорили, что она пела под фонограмму, но на самом деле она выступала с таким даблом. Хотя артистка всегда имела профессиональные данные и могла спеть любую песню, в СССР долгое время не давали артистам петь живьем — боялись, что звезда на сцене может что-то не то ляпнуть», — цитирует Сергея Лаврова портал PopCornNews.

Напомним, ранее солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что никогда не пел под «под фанеру» — у его группы просто нет подобных записей голоса для обмана зрителей.

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