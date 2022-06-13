«Надо самим шевелиться»: Карен Шахназаров призвал прокатчиков к более активным действиям

По словам режиссера, многие оказались не готовы к переменам.

Популярный режиссер Карен Шахназаров заявил, что российские прокатчики оказались не готовы к переменам после ухода из России части западного кино.

«Надо самим шевелиться. Потому что в рынке никогда не работали. Что, производство этих несчастных машин нельзя наладить в России? Или у китайцев, у индийцев, поискать, если у себя наладить не можете?! Надо на новые рынки прорываться, искать картины — в азиатских странах, а Латинской Америке». Карен Шахназаров

Как отметил Карен Шахназаров, многие западные компании хотели бы работать на российском кинорынке просто не афишируют свои намерения. Как заметил Шахназаров, рынок – это всегда напряжение и риск. Он заметил, что пока система нашего кинопроката рисковать, к сожалению, не готова, сообщает «АиФ».

Напомним, что Карен Шахназаров — советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель. Он народный артист Российской Федерации. Лауреат премии Ленинского комсомола.

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