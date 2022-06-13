«В чудесной стране»: Жанна Агузарова призналась в любви к России

Певица выступила на концерте в Санкт-Петербурге.

12 июня певица Жанна Агузарова выступила на музыкальном фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Артистка вышла на сцену в плаще с картой мира и сделала небольшое заявление, которое подчеркнуло ее отношение с нынешней политической обстановке.

Исполняя знаменитые строчки своей песни: «Меня ты поймешь, лучшей страны не найдешь», Агузарова сказала следующее.

«Недавно гостила в чудесной стране. Нашей стране», — цитирует артистку 5-tv.ru.

Журналисты канала отметили, что в последнее время певица редко выступает, и свое отношение к событиям на Украине 2022 года она не спешила высказывать до выступления в День России.

Напомним, Жанна Агузарова прославилась своим участием в составе музыкальной группы «Браво» и эпатажными нарядами. Летом 2022 года ей исполнится 60 лет.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.