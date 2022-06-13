Умер актер из фильмов «Сердца трех» и «Графиня де Монсоро» Рафаэль Котанджян

Армянскому актеру было 79 лет.

13 июня скончался советский и армянский актер, народный артист Армении Рафаэль Котанджян. Ему было 79 лет.

Печальную новость сообщило радио Sputnik Армения со ссылкой на Минобрнауки республики. Причины смерти не называются. Отмечается, что в последние годы жизни актер жил в Армении и в США.

Котанджян являлся выпускником Ереванского художественно-театрального института, закончившим также Высшие режиссерские курсы телевидения в Москве. Долгое время он играл в ереванских театрах и работал на местном ТВ.

Российские зрители могут помнить его по ролям в кинокартинах «Контрабанда» (1974), «Чужие игры» (1986), «Сердца трех» (1992), «Графиня де Монсоро» (1997), «Любовь зла» (1999) и сериале «Роксолана» (1997-2003). Также он снялся в эпизодической роли в культовом фильме «Бриллиантовая рука».

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.