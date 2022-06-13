Появилось видео с ДТП с группой «Земляне» на обратном пути из Херсона

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Появилось видео с ДТП, в которое попали музыканты группы «Земляне» на обратном пути из Херсона.

На кадрах можно увидеть автобус, который съехал в кювет. Кругом — кромешная темнота. Пассажиров вывели из автобуса. Чуть позже с помощью грузовика автобус вернули на трассу.

Напомним, что известные музыканты ехали по плохо освещенной трассе. В какой-то момент едва не произошло столкновение с фурой. Автобус съехал в кювет.

Исполнители ехали ночью, так как стремились успеть дать концерт в Луганске.

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Напомним, что «Земляне» советская и российская рок-группа, один из самых заметных коллективов периода «ВИА» в советской музыке, привнесших элементы рок-музыки на советскую эстраду.

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