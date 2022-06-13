Том Круз расстался с партнершей по фильму «Миссия невыполнима – 7» Хейли Этвелл

Чувства у актерской пары якобы были искренними, но не выдержали испытание прессой.

Том Круз уже во второй раз расстался со своей партнершей по фильму «Миссия невыполнима – 7», актрисой Хейли Этвелл.

Звездная пара закрутила роман на съемочной площадке в 2020 году. В сентябре 2021-го актеры расстались, но потом возобновили свои отношения.

И вот, после того, как вместе посетили премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» в мае 2022-го, Том и Хейли снова разошлись. Об этом сообщили источники таблоида The Sun.

«Отношения Тома и Хейли были искренними. Несмотря на некоторые слухи об обратном, это никогда не было только для камер», — сказал один из них. – Но, к сожалению, у них ничего не вышло. Они очень хорошо ладят, и у них фантастическая химия, поэтому они решили незаметно дать отношениям еще одну попытку в начале этого года». «Но то, что работало за закрытыми дверями, не сработало так же хорошо, когда это стало достоянием общественности, и фанфары вокруг них как пары снова взорвались. Теперь они решили, что им лучше быть просто друзьями».

Добавим, что 3 июля Крузу исполнится 60 лет. В своей карьере он запомнился не только боевиками, но многочисленными романами со своими партнершами по фильмам. И не останавливается ведь – и в первом, ни во втором.

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