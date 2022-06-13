Группа «Земляне» попала в ДТП на обратном пути из Херсона

Автобус музыкантов едва не столкнулся с фурой.

Автобус с группой «Земляне» попал в аварию на обратном пути из Херсона. Концерт популярного музыкального коллектива состоялся в рамках тура, организованного «Русским радио» ко Дню России. Вместе с ними в туре были также Елена Север, группа СПБ!, ВладиМир и некоторые другие.

Как стало известно, музыканты ехали на автобусе по плохо освещенной трассе. В какой-то момент едва не произошло столкновение с фурой. К счастью, автобус съехал в кювет. В противном случае вряд ли обошлось без человеческих жертв.

«Слава Богу, все целы. Но пережили шок. Там вообще могло закончиться все хуже, к нам в бочину летела фура, и мы вылетели в поле в метре от бетонного столба. Получается, проскочили между ними», — поделился один из участников группы «Земляне».

Музыканты ехали ночью, так как стремились успеть дать концерт в Луганске.

Напомним, что «Земляне» советская и российская рок-группа, один из самых заметных коллективов периода «ВИА» в советской музыке, привнесших элементы рок-музыки на советскую эстраду.

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