«Всему есть предел»: Анна Хилькевич сорвала постеры Кристины Агилеры после выходки певицы

Поп-звезда вышла на сцену в Америке с «сюрпризом» между ног.

11 июня певица Кристина Агилера выступила в Лос-Анджелесе на музыкальном мероприятии LA Pride In The Park, на котором обычно собираются представители ЛГБТ-сообщества.

41-летняя артистка исполнила свои хиты, выходя на сцену в ярких нарядах. В какой-то момент она переборщила с эпатажем и предстала перед публикой с пластиковым страпоном, закрепленным между ног.

Даже в Америке не все любители поп-музыки оценили это выступление. А в России от обожания Кристины и вовсе отказываются давние фанаты. Так актриса Анна Хилькевич призналась, что Агилера была кумиром ее детства, но теперь российская звезда приняла решение сорвать постеры американской певицы в своей комнате.

«Когда я была подростком, я очень любила творчество Кристины Агилеры. Но всему есть предел. Костюм артистки вызвал у меня массу неоднозначных эмоций…» — написала Анна в Telegram.

Напомним, что в отношениях певицу интересуют мужчины, но своими песнями она неоднократно поддерживала ЛГБТ-сообщество и даже была признана его иконой.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.