«Просто сходят с ума по нему»: Шубская рассказала, как их дети относятся к Овечкину

Модель Анастасия Шубская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала об отношениях со своим мужем хоккеистом Александром Овечкиным.
«Мы живем вместе в Вашингтоне. У нас самое долгое расставание было полтора месяца».
Как отметила Анастасия Шубская, их дети любят отца. «С утра будят. Просто сходят с ума по нему. Мы хотим еще детишек, конечно», — подчеркнула Анастасия Шубская.
Напомним, что у Александра Овечкина и Анастасии Шубской двое общих детей – Сережа и Илья. Семья живет в Америке, но на лето приезжает в Россию.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.