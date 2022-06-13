«Просто сходят с ума по нему»: Шубская рассказала, как их дети относятся к Овечкину

По словам модели, наследники будят хоккеиста с утра пораньше.

Модель Анастасия Шубская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала об отношениях со своим мужем хоккеистом Александром Овечкиным.

«Мы живем вместе в Вашингтоне. У нас самое долгое расставание было полтора месяца». Анастасия Шубская

Как отметила Анастасия Шубская, их дети любят отца. «С утра будят. Просто сходят с ума по нему. Мы хотим еще детишек, конечно», — подчеркнула Анастасия Шубская.

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Напомним, что у Александра Овечкина и Анастасии Шубской двое общих детей – Сережа и Илья. Семья живет в Америке, но на лето приезжает в Россию.

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