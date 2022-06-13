«Свое отношение к тому, что происходит»: Басков объяснил, почему перестал носить яркие наряды

Музыкант Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему перестал появляться на публике в ярких нарядах.
«У меня понимаете свое отношение к тому, что сейчас происходит. У нас мероприятия, концерты проходят. Все самое яркое я надену, когда все закончится».
При этом Басков заявил, что поддерживает отечественного производителя. «Уже пора носить свое и гордиться, что мы ходим в своем. Я вот за последние три месяца не покупаю ничего из западной одежды. Все донашиваю старое», — заявил Николай Басков.
Напомним, что Николай Басков занимает активную патриотическую позицию. Он выступает с концертами по всей стране.
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