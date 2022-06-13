«Он решил прийти на концерт»: Макаревич раскрыл детали разговора с Путиным о Маккартни

Как отметил музыкант, с президентом России они встретились в 2003 году.

Певец Андрей Макаревич в беседе с Михаилом Пелливертом вспомнил, как в 2003 году разговаривал на концерте британского музыканта Пола Маккартни с президентом России Владимиром Путиным.

«Там и Лужков был. Помню, конечно это время. Я много раз говорил, что Путин на меня тогда произвел хорошее впечатление, сидя рядом. Кстати, меня к нему подсадили, а не его ко мне». Андрей Макаревич

По словам Макаревича, Путин рассказывал ему, как водил Маккартни утром того же дня по Кремлю. «Маккартни позвал на концерт, но Путин сказал, что у него, наверное, не получится. И тогда Маккартни сел за пианино и не для журналистов, а для Путина спел «Let it be». Путин мне сказал: «Меня это поразило». И он решил прийти на концерт. Я подумал, что он нормальный мужик», — заявил Андрей Макаревич.

Напомним, что Андрей Макаревич вместе со своей женой Эйнат Кляйн уехал жить в Израиль. Оттуда он сделал несколько громких антироссийских высказываний.

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