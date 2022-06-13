«Есть вещи, которые получились»: Андрей Макаревич рассказал, чем Россия лучше Израиля

По словам музыканта, он говорит о некоторых бытовых вещах.

Певец Андрей Макаревич в беседе с Михаилом Пелливертом рассказал, чем Россия лучше Израиля.

«Это какие-то бытовые вещи. Мы когда приехали с этим столкнулись. У нас оказывается в Москве великолепно работала доставка, чего угодно. Ты можешь зубную щетку заказать по телефону». Андрей Макаревич

Как отметил Макаревич, однажды он оказался в Израиле во время карантина. «Оказалось, что надо два-три дня ждать заказ. Я так удивился. Подумал, что есть вещи, которые в России получились лучше. Это все такие штуки», — заявил Андрей Макаревич.

Напомним, что Андрей Макаревич вместе со своей женой Эйнат Кляйн уехал жить в Израиль. Оттуда он сделал несколько громких антироссийских высказываний.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.