«Иди в дворники!»: Меладзе предложили продать дом в Италии

Валерий Меладзе привык к красивой жизни. Много лет он зарабатывал деньги в России и отказываться от роскоши не намерен.

Однако из-за критики России концертов у певца не стало в нашей стране. Артист быстро вспомнил о своем инженерном образовании, решив заняться наукой.

Поклонники предложили Меладзе продать его дорогостоящий дом в Италии и не жаловаться на финансовое положение. Кроме того, артист, по мнению пользователей Сети, может заняться сельским хозяйством.

«Продай дом в Италии, раз денег не хватает»; «Меладзе, садитесь на трактор. Опуститесь с небес и будьте такими, как все»; «Иди, работай водителем, дворником», — пишут люди в Интернете.

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