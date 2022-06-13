Стало известно, как санкции повлияли на лечение Анастасии Заворотнюк

Поклонники Анастасии Заворотнюк переживают за здоровье любимой певицы. Вот уже три года как артистка борется с онкологией.

Фанаты обеспокоены, что в связи с санкциями некоторые фармацевтические компании ушли из России. Артистка может столкнуться с трудностями в лечении. Однако дочь звезды «Моей прекрасной няни» успокоила — все не так плохо.

«Слава богу, пока нет никаких сложностей в лечении мамы после последних изменений в мире. Пока ничего такого не ощутили», — написала Анна в соцсетях.

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