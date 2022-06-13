«Кто сфотографировал»: Волочкова в будоражащем сознание наряде заинтриговала фанатов

Недавно Анастасия Волочкова вернулась из Турции, где отдохнула в компании нового возлюбленного. По словам балерины, компанию ей составил турецкий олигарх, у которого есть яхта, самолет и даже футбольный клуб. Правда, позже блондинка отметила, что это был лишь очередной курортный роман.

Накануне Анастасия в очередной раз заинтриговала фанатов. Она намекнула, что в ее жизни вновь есть место романтике. Волочкова поделилась снимками, на которых позировала в эротичном наряде и шортиках.

«Попробуйте отгадать, кто меня сфотографировал», — написала Волочкова.

Фанаты предположили, кто бы мог сделать такие кадры. Однако Волочкова пока хранит молчание.

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