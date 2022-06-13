«Это что-то невероятное!»: Михалкова накинул халат на голое тело, но не успела прикрыть все прелести

Юлия Михалкова стала популярной благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени». Из юмористического проекта она ушла еще в 2019 году. По слухам, актриса хотела повышения гонораров, но не нашла общий язык с создателями проекта.

Теперь Михалкова сконцентрировалась на карьере актрисы, а также собственной школе по технике речи. Кроме то, 38-летняя знаменитость активно ведет свои соцсети, где щедро делится с фанатами яркими снимками, в том числе и весьма горячими.

На этот раз Юлия Михалкова запечатлелась в белом халатике, который накинула на голое тело. Актриса эффектно оголила точеные плечи и стройные ноги.

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«Вау! Фантастическая! Это что-то невероятное!» — писали пользователи Сети.

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