«Это не интеллигенция, это враги»: Михалков – об уехавших звездах

Накануне, в День России, 76-летний Никита Михалков получил звезду Героя труда из рук президента Владимира Путина. После торжественной церемонии знаменитый режиссер решил высказаться о насущном.

По мнению Никиты Сергеевича, на протяжении двух десятилетий наша страна «отползала от края пропасти» и сегодня дошла до рубежа, «когда или рождается новая Россия, или нет».

«Отступать некуда. То, что с нами хотят сделать — это происходит веками», — сказал режиссер в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также Михалков высказался об уехавших звездах.

«Это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!» — подчеркнул режиссер.

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Напомним, некоторое время назад, когда Филипп Киркоров угодил в скандал с поваленным крестом на сцене Кремлевского дворца, Михалков потребовал возбудить уголовное дело.

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