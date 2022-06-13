«Он меня чуть не пристрелил, а я ненормальная!»: Кошмал из «Сватов» обратилась к Добронравову

Актриса разместила отрывок из одной из серий сериала.

Актриса Анна Кошмал в завуалированной форме в «Телеграм» обратилась к своему российскому коллеге по сериалу «Сваты» Федору Добронравову. Она опубликовала фрагмент из одной из серий картины.

«Ты что ненормальная!», — произносит на кадрах Добронравов, обращаясь к Кошмал, которая его напугала. При этом в руках у него ружье.

«Класс. Он меня чуть не пристрелил, а я ненормальная!». Анна Кошмал

«Да при чем тут это. Я в воздух стрелял. Что ты тут делаешь?», — спрашивает Добронравов.

«Это ты у своих собачек спроси, которых на меня натравил», — заявляет Кошмал.

«Никого я не травил. Первый раз их вижу. Я в воздух стрелял, чтобы их отогнать. Тем более, что тут солью заряжено», — отмечает Добронравов.

«Да хоть сахаром. Я чуть со страха не умерла», — говорит Анна Кошмал.

Ранее Анна Кошмал отмечала, что перестала общаться со своими российскими коллегами по сериалу «Сваты». Она обвинила их в молчании из-за ситуации на Украине.

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