«Кого-то это раздражало»: Цискаридзе – о должности в Академии балета

Недавно танцор стал телеведущим.

Новый жизненный этап в жизни танцора Николая Цискаридзе наступил в мае этого года. Теперь он ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале, где заменил уехавшего из России Максима Галкина.

Тем временем, Цискаридзе остается исполняющим обязанности ректора Академии русского балета А.Я. Вагановой, где пять лет был ректором.

«Но, понимаете, в чем дело? Кого-то, может быть, бы это раздражало. Мне безразлично. Мне безразлично. Я — Николай Цискаридзе. Это гораздо сложнее было завоевать. Чтобы любой русский человек, славянин, мог это произнести!» — цитирует Цискаридзе «Пятый канал».

Напомним, ранее телеведущая Роза Сябитова заступилась за Николая Цискаридзе, которого критикует Стас Садальский за низкие рейтинги программы «Сегодня вечером».

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