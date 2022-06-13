«Симоньян не знает, что Аллегрова звонила Пугачевой»: Кушанашвили обвинил певицу в двуличии

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире популярной программы «Каково!?», где он обсуждает звезд шоу-бизнеса, обвинил певицу Ирину Аллегрову в двуличии.

По словам Кушанашвили, недавно телеведущая Маргарита Симоньян рассказывала о звонке Ирины Аллегровой, которая заверила, что «с вами, а не с теми».

«Что имела в виду Аллегрова, я не знаю, но Симоньян уверена, что она с настоящими патриотами, а не с теми. Симоньян не знает, что через пять минут после разговора с ней Аллегрова с точно такими же словами звонила Алле Пугачевой». Отар Кушанашвили

Ранее Маргарита Симоньян рассказал о звонке Ирины Аллегровой. Она заверила, что исполнительница придерживается патриотической позиции и на стороне родной страны.

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