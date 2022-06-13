«Будет шанс»: что ждет мужа Наргиз, которого она оставила в России

Певица состояла в отношениях с Антоном Ловягиным.

Певица Наргиз Закирова не сможет въехать в Россию в ближайшие 50 лет. С учетом того, что артистке уже 51 год, то, скорее всего, этого уже не произойдет.

По приезду в Москву, где ее ждал муж Антон Ловягин, певицу оставили в аэропорту и депортировали в Узбекистан.

Бывший организатор гастролей артистки, продюсер Сергей Лавров не уверен, что Наргиз и Ловягин регистрировали свои отношения.

«Если они реально расписались, это может Ловягина спасти. Тогда у него будет шанс поехать в США, оформить воссоединение семьи и сделать американские документы. А если не расписались, боюсь, ему придется искать новую покровительницу», — цитирует Лаврова «Экспресс-газета».

Напомним, ранее стало известно, что Наргиз может грозить реальный срок за исполнение песен Макса Фадеева.

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