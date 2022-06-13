«Тяжело и трудно это принять»: Михаил Шац оценил перспективы своего возвращения в Россию

По словам юмориста, такова жизнь, и он допускает разные варианты развития событий.

Телеведущий и юморист Михаил Шац в программе «Настоящее время» оценил свои перспективы вернуться в Россию в отдаленном будущем.

«Я вообще все сейчас допускаю. Реально. Тяжело жить с этой мыслью. Тяжело и трудно это принять. Но что поделать. Такова жизнь. Ну, правда. Я не могу прогнозировать, что произойдет дальше. Но пока так». Михаил Шац

Напомним, что Михаил Шац уехал из России несколько месяцев назад. Какое-то время он провел в Испании, а затем перебрался в Израиль, где планирует записывать подкасты о семейной жизни со своей дочерью.

Михаил Шац – участник КВН, член Академии Российского телевидения с 2007 года, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание». Бывший супруг телеведущей Татьяны Лазаревой.

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