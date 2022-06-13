«С серьезной работой»: Бузова заявила, каким должен быть ее будущий муж

С блогером Давидом Манукяном Ольга Бузова рассталась в январе прошлого года. С тех пор поющая ведущая не афиширует личную жизнь, но верит, что встретит достойного человека. Критерии популярная блондинка уже определила.

«Я всегда хотела, чтобы мой спутник не был зависим от социальных сетей. Он должен заниматься серьезной работой, а не снимать танцы в TikTok. Но мой главный критерий, чтобы мужчина любил меня, Олю, а не Ольгу Бузову с ее узнаваемостью, возможностями и публичностью», — объяснила Бузова в интервью «АиФ».

Напомним, Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Их брак продлился четыре года. После развода в 2016 году, спортсмен женился на модели Анастасии Костенко, которая уже родила ему троих детей, в том числе долгожданного сына.

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