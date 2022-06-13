«Владимир, конечно, поражает»: Шац выразил свое восхищение Зеленским

Как отметил комик, этот человек вдруг занял такое высокое место.

Телеведущий и юморист Михаил Шац в программе «Настоящее время» выразил свое восхищение действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Владимир, конечно, поражает. Действительно человек, занявший вдруг такое место. Оказался в центре внимания всего мира. Представить себе такое было сложно». Михаил Шац

Как отметил Шац, пример Зеленского явное свидетельство того, как трудно представить на что способен человек. «Каждый из нас. Вот и об этом тоже. Он оказался в таких условиях. Это вызывает просто восхищение и удивление. Какие-то мысли порыться в себе и тоже вытащить что-то. Главное не бояться этого делать», — заявил Михаил Шац.

Напомним, что в 2019 году Михаил Шац созванивался с Владимиром Зеленским. Он поздравлял его с победой на выборах президента Украины.

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