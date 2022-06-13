«Планы грандиозные»: Нюша скрыла несовершенства фигуры модным купальником

Осенью прошлого года певица Нюша стала мамой во второй раз. Мужу Игорю Сивову она родила сына, имя которого пара до сих скрывает от публики. Фанаты предполагают, что оно будет таким же необычным, как и имя старшей дочери артистки.

Тем временем в своей соцсети Нюша заявила, что наконец-то возвращается в Россию. Напомним, более полугода певица с семьей живет в Дубае.

«Скоро лечу в Москву. Буду активно восстанавливаться. План грандиозные – посещение кинезиолога, костоправа, занятия по вокалу и танцам», — написала Нюша.

Свои новости она сопроводила снимком, на котором позировала в модном купальнике с высокими трусиками. Тем самым певица скрыла несовершенства фигуры.

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