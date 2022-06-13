«Бузова с Собчак займутся чем-то полезным»: Шахназаров – о заявлении Ротенберга

В Федерации хоккея России заявили, что будут максимально работать над поднятием уровня этого вида спорта. С инициативой выступил первый вице-президент ФХР и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.

«Мы выходим за рамки хоккейного сообщества. Мы хотим быть по популярности на уровне программ, которые набирают большой рейтинг, например «Дом-2», — цитирует его ТАСС.

Публицист Михаил Шахназаров решил высказаться на этот счет.

«Ну, наконец-то Бузова с Собчак займутся хоть чем-то полезным», — написал Шахназаров.

Напомним, ранее публицист раскритиковал желание Ксении Собчак открыть собственный факультет в онлайн-школе «Синергия», чтобы обучать желающих удаленным профессиям.

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