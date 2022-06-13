Новости шоу-бизнеса: Галкин неоднозначно поздравил Россию, Шахназаров прошелся по Покровскому за «Украину», Сердючка спела про россиян

В День россии Максим Галкин поздравил страну, но сделал это неоднозначно, поделив Россию на любимую и другую. А на спектакли с Чулпан Хаматовой в Риге просто так журналистам не сходить — они должны соблюдать конкретные правила. Об этом подробнее — в нашем дайджесте новостей от 12 июня.
Сердючка спела про россиян в метро Киева
Андрей Данилко, наиболее известный как Верка Сердючка, на днях дал концерт в киевском метро. В камуфляже и со звездой на голове он спел про россиян: «Геть с Украины, москаль некрасивый». Видео выступления завирусилось в Сети и у жителей нашей страны вызывает негативную реакцию.
Шахназаров прошелся по Покровскому за песню «Украина»
Музыкант Максим Покровский презентовал песню «Украина». Об этом лидер группы «Ногу свело» поведал в своих соцсетях. Увидев фотографии со съемок клипа, журналист и писатель Михаил Шахназаров не смог промолчать и прошелся по «таланту» Покровского гримасничать.
Максим Галкин двусмысленно поздравил страну с Днем России
Шоумен Максим Галкин, скрывшийся в Израиле, не проигнорировал День России 12 июня. Артист опубликовал в своем аккаунте в запрещенной социальной сети поздравление, в котором поделил Россию на любимую и другую. В его любимой стране – песни Аллы Пугачевой, актерство Чулпан Хаматовой, выступления «Машины времени», ДДТ.
Симоньян словами Блока поздравила россиян
С Днем России поздравила россиян и журналистка Маргарита Симоньян. Она опубликовала у себя в аккаунте стихотворение поэта Александра Блока, написанное в 1918 году.
«…Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!
В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!»
Новиков удивлен бегству Пугачевой
Бард и композитор Александр Новиков признался, что не понимает причин, по которым уехала из России Алла Пугачева. Он убежден, что Примадонна ничего крамольного не сказала и не сделала, а потому сбегать ей незачем.
На спектаклях Хаматовой журналистов принуждают осуждать Россию
Вокруг Чулпан Хаматовой никак не улягутся страсти. На этот раз стало известно, что спектакли актрисы в Новом Рижском театре проходят при определенных условиях. Теперь журналисты, которые пришли на спектакли Чулпан Хаматовой, должны осуждать действия России на Украине.
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