Новости шоу-бизнеса: Галкин неоднозначно поздравил Россию, Шахназаров прошелся по Покровскому за «Украину», Сердючка спела про россиян

В День россии Максим Галкин поздравил страну, но сделал это неоднозначно, поделив Россию на любимую и другую. А на спектакли с Чулпан Хаматовой в Риге просто так журналистам не сходить — они должны соблюдать конкретные правила. Об этом подробнее — в нашем дайджесте новостей от 12 июня.

Сердючка спела про россиян в метро Киева

Андрей Данилко, наиболее известный как Верка Сердючка, на днях дал концерт в киевском метро. В камуфляже и со звездой на голове он спел про россиян: «Геть с Украины, москаль некрасивый». Видео выступления завирусилось в Сети и у жителей нашей страны вызывает негативную реакцию.

Шахназаров прошелся по Покровскому за песню «Украина»

Музыкант Максим Покровский презентовал песню «Украина». Об этом лидер группы «Ногу свело» поведал в своих соцсетях. Увидев фотографии со съемок клипа, журналист и писатель Михаил Шахназаров не смог промолчать и прошелся по «таланту» Покровского гримасничать.

Максим Галкин двусмысленно поздравил страну с Днем России

Шоумен Максим Галкин, скрывшийся в Израиле, не проигнорировал День России 12 июня. Артист опубликовал в своем аккаунте в запрещенной социальной сети поздравление, в котором поделил Россию на любимую и другую. В его любимой стране – песни Аллы Пугачевой, актерство Чулпан Хаматовой, выступления «Машины времени», ДДТ.

Симоньян словами Блока поздравила россиян

С Днем России поздравила россиян и журналистка Маргарита Симоньян. Она опубликовала у себя в аккаунте стихотворение поэта Александра Блока, написанное в 1918 году.

«…Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя И с ненавистью, и с любовью!.. Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою Стальных машин, где дышит интеграл, С монгольской дикою ордою! В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира!»

Новиков удивлен бегству Пугачевой

Бард и композитор Александр Новиков признался, что не понимает причин, по которым уехала из России Алла Пугачева. Он убежден, что Примадонна ничего крамольного не сказала и не сделала, а потому сбегать ей незачем.

На спектаклях Хаматовой журналистов принуждают осуждать Россию

Вокруг Чулпан Хаматовой никак не улягутся страсти. На этот раз стало известно, что спектакли актрисы в Новом Рижском театре проходят при определенных условиях. Теперь журналисты, которые пришли на спектакли Чулпан Хаматовой, должны осуждать действия России на Украине.

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