«Моя страна»: Брухунова поздравила с Днем России, обнажившись на фото

Татьяна Брухунова необычным способом поздравила россиян с праздником. Молодая жена Евгения Петросяна опубликовала в своей соцсети фото, на котором позировала обнаженной, прикрывшись букетами мимозы.

«С праздником, моя страна», — написала Брухунова.

Фанаты пришли в восторг от увиденного.

«Шикарно! Образ обалденный! Вы талант! Невероятно! Шедеврально!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2020 году Татьяна Брухунова родила Евгению Петросяну сына Вагана, которого они долго скрывали от публики. Периодически в Сети появляются слухи о том, что молодая избранница юмориста ждет второго ребенка.

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