«Моя страна»: Брухунова поздравила с Днем России, обнажившись на фото

Татьяна Брухунова необычным способом поздравила россиян с праздником. Молодая жена Евгения Петросяна опубликовала в своей соцсети фото, на котором позировала обнаженной, прикрывшись букетами мимозы.
«С праздником, моя страна», — написала Брухунова.
Фанаты пришли в восторг от увиденного.
«Шикарно! Образ обалденный! Вы талант! Невероятно! Шедеврально!» — писали пользователи Сети.
Напомним, в 2020 году Татьяна Брухунова родила Евгению Петросяну сына Вагана, которого они долго скрывали от публики. Периодически в Сети появляются слухи о том, что молодая избранница юмориста ждет второго ребенка.
Смотрите также:
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.