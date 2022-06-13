«Подленькое поздравление! С двойным дном, как всегда»: люди отреагировали на признание Галкина в любви России

Шоумен и телеведущий Максим Галкин в День России опубликовал поздравление, которое вызвало у его подписчиков в Сети неоднозначную реакцию. Муж Пугачевой признался, что разделяет Родину на две разных России, и одну из них любит, в отличие от другой. И поздравляет как раз ту, что у него в сердце.

Такое признание вызвало бурное обсуждение в Сети. Многие фолловеры осудили Галкина за такую избирательность и объяснили, почему не разделяют позицию шоумена.

«Родину надо любить разной. Вот в чем разница между вами, Максим, и действительно патриотами. А сегодня насмехаясь над этой Родиной со сцен концертных залов в другой стране, Вы выглядите жалко и низко», «Хватит оправдываться», «В трудную минуту любимую родину не бросают, а остаются в ней и с ней. А не бегут спасать свои миллионы, любовь у вас только одна – к деньгам», «Подленькое поздравление! С двойным дном, как всегда», «Не бывает та или эта… Родина она одна. Какая уж есть», — пишут с негодованием люди.

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