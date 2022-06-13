Леди в зеленом: Клава Кока щегольнула фигурой в меховом лифе и мини-юбке

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, показала кадры со съемок своего нового клипа. Артистка для появления в кадре нарядилась в тотальный зеленый аутфит, состоящий из лифа и мини-юбки. На плечи она накинула шаль в виде длинной цепи из меховых звеньев, и лодочки обула в тон ансамблю.

«Жарко! Как ваше лето?» — подписала снимки Клава.

Подписчики поразились необычному меховому наряду певицы. Они сделали комплименты не только образу красотки, но и ее фигуре и длинным ногам.

«Какова!», «Слишком уф!», «От твоего пресса всегда становится жарко», «Ее талия аномалия», «Любимый образ!», «Мама дорогая!», «Красивая», «Мы скучали по таким фоточкам», «Вау, шикарна как всегда», — комментируют кадры люди.

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