«Павел Прилучный бросил детей»: актер показал, как поступил с сыном и дочкой от Муцениеце

Звезда кино и сериалов отдыхает в Турции с Зепюр Брутян.

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный вновь улетел отдыхать с молодой красоткой Зепюр Брутян. На этот раз он взял с собой детей от брака с Агатой Муцениеце, и все вместе они беззаботно проводят время в Турции.

В своем микроблоге Прилучный показал, как купается с наследниками в бассейне. Ныряя, он подбрасывал сына и дочку по очереди, и Мия с Тимофеем высоко подпрыгивали из воды и плюхались обратно. «Павел Прилучный бросил детей! Или подбросил!» — посмеялся актер.

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