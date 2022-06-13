Выгодный ракурс: Юлия Ефимова в купальнике подразнила красивым тылом, повернувшись спиной к камере

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова давно живет в США. В своих соцсетях девушка регулярно демонстрирует свою беззаботную жизнь, стараясь не пропадать из информационного пространства. На сей раз красавица блеснула фигурой в купальнике, отдыхая у бассейна.

Для эффектного кадра Ефимова в ярком монокини повернулась тылом и согнула ногу в колене, приподняв ее к себе. Ракурс получился более чем удачный и порадовал поклонников «золотой рыбки».

Напомним, что чемпионат России в этом году Ефимова пропустила. Причем, о своем желании или нежелании пловчиха никак не заявила, чем вызвала подозрения о завершении карьеры.

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