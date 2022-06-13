«Любим вас!»: молодая жена Игоря Николаева показала свою свекровь

Молодая жена Игоря Николаева, актриса и певица Юлия Проскурякова показала в день рождения свою свекровь. Она запечатлелась с мужем и его матерью Светланой Митрофановой на фоне Кремля и запостила снимок в своем микроблоге во «ВКонтакте».

«С днем рождения, дорогая Светлана Митрофановна! Будьте счастливы, здоровы и всегда также прекрасны! Мы любим вас!» — написала сноха.

Подписчики обратили внимание, как хорошо выглядит свекровь Проскуряковой. Они присоединились к поздравлениям и пожелали ей здоровья и долгих лет жизни.

Юлия Проскурякова, напомним, замужем за Игорем Николаевым с 2010 года. В 2015 году она родила композитору дочь Веронику.

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