Хватило 15 минут: как Меган и Гарри встретились с Елизаветой II после долгой разлуки

В Лондоне отгремели празднования по случаю 70-летнего правления королевством Елизаветой II. Приехали на столь значимый праздник и Меган Маркл с принцем Гарри.

В Сети уже решили, что всем размолвкам пришел конец, но, судя по всему, ошиблись. Встреча герцогов Сассекских и Ее Величества длилась всего 15 минут и была формальной. Об сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл уехали из Лондона в США в апреле 2020 года. С тех пор герцоги поселилась в Монтесито, родили дочь, которую назвали в честь бабушки и прабабушки.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.